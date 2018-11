Intermarché chega às 250 lojas em Portugal

O novo espaço comercial inaugura na quinta-feira e resulta de um investimento de quatro milhões de euros, que permitirá a criação de 60 postos de trabalho.

Com uma área total de 1.490 metros quadrados, destacam-se as áreas dos Frescos, Garrafeira, Beleza e Pet Food numa loja inspirada no conceito de “mercado tradicional”.

Os consumidores vão ainda poder usufruir de serviços como cafetaria, restauração/take-away, lavandaria self-service, parque de caravanas, carregamento de automóveis elétricos, florista, ATM e parafarmácia Intersaúde.

“A abertura desta nova superfície comercial demonstra o nosso compromisso e empenho em proporcionar os melhores serviços e produtos aos melhores preços para os clientes da nossa região. Com esta abertura estamos ainda a contribuir para o desenvolvimento da comunidade e da economia local através de investimento e da criação de emprego”, destaca Daniel Marta, do novo Intermarché das Caldas da Rainha.

Paralelamente à nova abertura também o Bricomarché e o centro-auto Roady, ambos inseridos no mercado onde abre agora o Intermarché, vão apresentar o seu novo conceito de loja.