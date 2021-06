Bruxelas confirma fim de retaliação com Washington por ajudas públicas à aviação

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis © EPA/FRANCISCO SECO

A Comissão Europeia confirmou, nesta terça-feira, um acordo com os Estados Unidos para acabar com as tarifas retaliatórias impostas pela União Europeia (UE) e pela administração norte-americana por ajudas públicas à aviação, esperando acabar com outras disputas comerciais.

"Chegámos a acordo para terminar com a disputa da Airbus-Boeing. Isto prova que a relação transatlântica está a passar ao nível seguinte", anuncia o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, numa declaração publicada através da rede social Twitter.

Após um acordo alcançado na primeira cimeira entre a UE e os Estados Unidos desde 2017, hoje realizada presencialmente na capital belga, Valdis Dombrovskis diz que Bruxelas e Washington terão agora "tempo e espaço para encontrar uma solução duradoura, enquanto se poupam milhares de milhões de euros em encargos".

O responsável letão afirma ainda acreditar que este acordo histórico, alcançado depois de 17 anos de retaliação, mostra que a UE e os Estados Unidos "podem trabalhar para resolver as disputas [comerciais] de longa duração".

Em causa está a disputa comercial entre Washington e Bruxelas por causa de ajudas públicas à aviação norte-americana (Boeing) e europeia (Airbus), que já dura há vários anos, e no âmbito da qual a Organização Mundial de Comércio já declarou como culpados tanto os Estados Unidos como a UE.

Também reagindo através do Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala num "avanço no setor aeronáutico".

"Isto abre realmente um novo capítulo na nossa relação porque passamos do litígio para a cooperação no setor das aeronaves, após 17 anos de disputa", adianta a líder do executivo comunitário.

Após quatro anos, a cimeira de hoje entre os dois blocos transatlânticos é focada na melhoria das relações comerciais e na recuperação da crise sanitária e económica pós-pandémica, esperando-se que uma declaração conjunta seja assinada no final da reunião.