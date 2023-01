EUA pedem celeridade no processo de adesão da Finlândia e Suécia à NATO

Antony Blinken © AFP

O governo dos Estados Unidos apelou quinta-feira a que todos os membros da NATO ratifiquem rapidamente a adesão da Finlândia e da Suécia, visando indiretamente a Turquia, que tem manifestado reservas, noticia a agência AP.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, secretário de Estado Antony Blinken manifestou esta quinta-feira aos ministros dos negócios estrangeiros da Finlândia e da Suécia o total apoio à sua adesão à NATO, recordando a importância de todos os aliados "ratificarem rapidamente" a sua entrada.

"Ele transmitiu novamente a nossa firme convicção de que a Finlândia e a Suécia estão prontas para aderir à aliança", indicou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Embora as declarações não mencionem diretamente a Turquia, este apelo surge apenas um dia depois de Antony Blinken se ter reunido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, o país que mais se opõe à adesão dos dois países nórdicos à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à NATO na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Dos 30 membros que compõe a NATO, apenas a Turquia e a Hungria ainda não ratificaram a adesão dos dois países nórdicos, embora no caso húngaro essa autorização esteja prevista para os próximos dias.

Já a Turquia levanta objeções significativas à entrada da Suécia e da Finlândia, alegando que os dois países apoiam grupos curdos, que os turcos consideram terroristas.