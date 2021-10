Futuro de Georgieva na liderança do FMI ainda não é claro após reunião do conselho

Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) © Ludovic MARIN / POOL / AFP

O futuro de Kristalina Georgieva no cargo de diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) ainda não é claro depois de uma reunião de cinco horas do conselho executivo do FMI ter terminado na sexta-feira sem uma decisão.

O conselho pretende obter mais informações sobre as alegações de que, nas suas anteriores funções, Georgieva pressionou funcionários do Banco Mundial a alterar dados para beneficiar a China, noticiou a Reuters.

Segundo o FMI, o conselho fez um "progresso significativo" na análise do escândalo de manipulação de dados do Banco Mundial. Mas decidiu solicitar "mais detalhes clarificadores com vista a concluir muito em breve a sua análise sobre o assunto".

Não é claro se o conselho irá reunir novamente antes do início das reuniões de alto nível do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, onde Georgieva deverá desempenhar um papel proeminente na apresentação das mais recentes previsões económicas do credor global.

Segundo a Reuters, alguns governos europeus apoiaram a permanência da economista búlgara no comando do FMI na maratona de sexta-feira, avançou a agência noticiosa citando fontes conhecedoras do tema.

Georgieva negou as alegações, que remontam à altura em que desempenhou funções como responsável do Banco Mundial em 2017.