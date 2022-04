S&P corta rating da Rússia em pagamentos de dívida em moeda estrangeira

Presidente da Rússia, Vladimir Putin © EPA/SERGEI GUNEYEV

A Standard & Poor's fez saber este sábado que colocou a Rússia num nível de "selective default" (incumprimento seletivo) nos pagamentos em moeda estrangeira. Ou seja, a agência de notação financeira norte-americana cortou rating em moeda estrangeira da Rússia, assumindo um aumento do risco de que Moscovo não consiga cumprir compromissos de dívida na sequência da guerra na Ucrânia. Isto acontece depois do país liderado por Vladimir Putin já ter pago em rublos dívida contraída em dólares.

De acordo com a Reuters, que cita um comunicado da S&P, a agência de notação financeira reviu em baixa a capacidade da Rússia honrar pagamentos em moeda estrangeira em apenas um nível acima da classificação de incumprimento.

"Não prevemos que os investidores consigam converter esses pagamentos em rublos aos valores originalmente devidos em dólares, ou que o governo [russo] converta esses pagamentos dentro de um período de carência de 30 dias", fundamentam os analistas da S&P.

À medidas que as sanções à Rússia endurecem, Moscovo procura passar a mensagem de que é capaz de cumprir com todos os compromissos financeiros. Na quinta-feira, realça a agência de notícias anglo-saxónica, o governo russo anunciou que o país fará todos os possíveis para pagar aos credores. No entanto, os analistas entendem que os investidores em títulos internacionais da Rússia enfrentam um caminho de incerteza para recuperar o dinheiro investido

Para os analistas da S&P, perante as condições atuais, a Rússia não conseguirá honrar os compromissos financeiros assumidos. Para o S&P se as sanções contra a Rússia forem reforçadas nas próximas semanas, a Rússia não terá "capacidades técnicas" para "honrar os termos e condições com os credores estrangeiros".

Um país entra em incumprimento financeiro quando não consegue cumprir pagamentos de dívida junto dos credores. No caso dos Estados, os credores podem ser outros países ou instituições financeiras, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com a Reuters, desde o rescaldo da Revolução de Outubro de 1917 que a Rússia não entra em default (incumprimento). Antes da invasão da Ucrânia este cenário era inimaginável, refere a agência de notícias, com a Rússia a ser classificada com um nível de investimento. No entanto, o mundo mudou.