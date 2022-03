Abramovich coloca Chelsea à venda e vai doar lucros às vítimas da Ucrânia

(FILES) In this file photo taken on May 21, 2017 Chelsea's Russian owner Roman Abramovich applauds, as players celebrate their league title win at the end of the Premier League football match between Chelsea and Sunderland at Stamford Bridge in London. - Chelsea have announced, February 26, that Roman Abramovich will hand over control to the club's foundation trustees. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / © AFP

O empresário russo Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea, anunciou, num comunicado publicado no site clube, que o mesmo vai ser vendido e que os lucros obtidos vão ser doados à Ucrânia, devido à guerra com a Rússia, começada a 24 de fevereiro.

Roman Abramovich menciona que "gostaria de abordar a especulação feita pelos media nos últimos dias em relação à minha propriedade do clube Chelsea. Como já disse, sempre tomei decisões com o clube em mente e no seus melhores interesses. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vendê-lo, pois acredito que seja do interesse do clube, adeptos, colaboradores, bem como dos patrocinadores e parceiros do mesmo".

"A venda do clube não vai ser acelerada, mas seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado. Isto, para mim, nunca foi sobre negócios ou dinheiro, mas sobre pura paixão pelo jogo e clube. Além disso, instruí a minha equipa a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício das vítimas da guerra na Ucrânia. Isto inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação a longo prazo", acrescenta o dono do clube.

O empresário diz ainda: "Foi uma decisão difícil de tomar e dói separar-me do clube desta forma. No entanto, acredito que isto seja do interesse do clube. Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vocês pessoalmente. Foi um privilégio fazer parte do Chelsea e estou orgulhoso de todas as nossas conquistas. Os fãs e o clube vão estar sempre no meu coração. Obrigada, Roman", conclui Abramovich.