Ações europeias com exposição à Rússia já perderam 90,2 mil milhões de euros

As ações europeias com exposição comercial à Rússia perderam mais de 100 mil milhões de dólares (90,2 mil milhões de euros) em capitalização bolsista desde que os riscos de guerra aumentaram, avança o site espanhol Cinco Dias. Sendo desconhecido o impacto concreto das sanções aplicadas a Moscovo, são poucos ainda os investidores dispostos a comprar.

Alguns títulos perderam cerca de três quartos do seu valor desde 18 de fevereiro, quando uma possível invasão russa à Ucrânia começou a ser equacionada. Neste período, um total de 100 mil milhões de dólares (cerca de 90,2 mil milhões de euros) em valor de mercado de ações desapareceram das 22 empresas do índice Stoxx Europe 600, que obtêm mais de 5% das suas vendas na Rússia.

"Ninguém sabe onde isto vai parar. Estamos num ambiente de máxima incerteza que requer um repensar para a maioria dos investidores", refere Peter Garnry, chefe de estratégia de ações do Saxo Bank AS, à publicação. "Os ativos russos obterão o estatuto de não-conformidade com o ESG da UE", acrescenta Garnry, destacando que o estilo de investimento focado no meio ambiente, na sociedade e na governação pode levar os investidores a evitar a exposição a riscos geopolíticos.

Setores e empresas afetadas

A Daimler Truck, uma das principais fabricantes de veículos comerciais, anunciou que cessará as suas atividades na Rússia e que poderia ainda rever os vínculos com seu parceiro local Kamaz PJSC, relata o Cinco Dias. Marcas como a Renault e a Wizz Air também caíram mais de 20%.

Também o mercado petrolífero foi atingido pelos impactos do conflito. Gigantes do petróleo como a BP e Shell declararam que se retirarão da Rússia, encerrando três décadas de investimento após o colapso da União Soviética em 1991. A decisão da BP "exercerá enorme pressão moral sobre os outros", explica a publicação espanhola.

Já o setor europeu que tem sido mais afetado é o dos bancos - o índice bancário Stoxx 600 caiu quase 20% desde que atingiu o pico a 10 de fevereiro. O austríaco Raiffeisen foi o que se revelou pior, perdendo quase metade do seu valor de mercado. O banco, que tinha quase 14 mil milhões de euros de empréstimos pendentes na Rússia e na Ucrânia no final do ano passado, anunciou na terça-feira que suspendeu os seus dividendos para 2021, mas que não tem planos de abandonar os seus negócios na região.

Edmund Shing, diretor de investimentos do BNP Paribas Wealth Management, diz que se estão a "sobrestimar os riscos" no setor bancário. Também Matthew Gilman, do UBS Global Wealth Management, tem uma opinião semelhante, ao afirmar que "uma combinação de crescimento global acima da tendência e queda na inflação poderiam tornar as perspetivas rapidamente mais favoráveis para os investidores".