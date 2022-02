Adesão da Ucrânia debaixo de olho da UE. "Pode ser moeda de troca"

Bandeiras dos membros da União Europeia, em Bruxelas © Pixabay

A adesão da Ucrânia à União Europeia poderá vir a ser debatida pelos líderes numa cimeira informal em março, revelou um alto funcionário da UE (que optou pelo anonimato) esta segunda-feira à agência Reuters, acrescentando que esta seria uma questão importante e decisiva para a Ucrânia no âmbito das negociações com a Rússia sobre o fim do conflito. "A situação da Ucrânia é algo que está muito presente na mente dos líderes", adianta a fonte à Reuters.

"Sobre a candidatura [da Ucrânia à adesão à UE] penso que é importante não nos adiantarmos", disse o funcionário, quando apresentado o facto de Volodymyr Zelensky ter anunciado que tinha assinado um pedido oficial para a Ucrânia aderir ao bloco, referindo apenas que este ainda não foi recebido e que não se iniciou processo algum. No entanto, admite que o tema da adesão da Ucrânia à UE poderá surgir nas conversações da reunião marcada para esta segunda-feira, em Paris, entre Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Emmanuel Macron, presidente da França, e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha.

O Alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, realçou que a prioridade imediata é dar apoio prático à Ucrânia para travar a invasão russa, em vez de discutir questões a longo prazo que podem levar anos. "Temos de dar uma resposta para as próximas horas, não para os próximos anos. A Ucrânia tem claramente uma perspetiva europeia, mas agora temos de lutar contra uma agressão.", sublinha.

Apesar de a Ucrânia ter um acordo de associação com o bloco de 27 nações, quer tornar-se membro de pleno direito - algo a que a Rússia se opõe. Por este motivo, até agora a questão não foi discutida precisamente para não antagonizar Moscovo, "mas a ofensiva russa mudou as coisas", disse a fonte à agência. "Esta agressão russa sem precedentes que estamos a ver contra a Ucrânia, a forte condenação a que assistimos por parte da UE, o ultraje na União Europeia, Estados-membros, opinião pública - penso que também é provável que seja um fator que irá determinar a forma como respondemos [a um pedido de adesão] ".

"Penso que qualquer acordo que o presidente Zelensky possa alcançar com o presidente Putin, no sentido de procurar ou obter garantias, é um passo dado no entendimento para que um dia a Ucrânia pertença à União Europeia - o que provavelmente é muito importante para o povo ucraniano", explica.

O primeiro-ministro esloveno,Janez Jansa, expressou na segunda-feira "total apoio" a um processo de adesão mais rápido à UE para a Ucrânia, enquanto o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, referiu que era necessário dar um sinal claro de que a Ucrânia era bem-vinda.