Aeroporto de Macau a 50% dos níveis pré-pandemia nos feriados do 1.º de Maio

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2023 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quase 66 mil passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Macau durante os cinco dias da chamada Semana Dourada do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental, cerca de 50% dos níveis antes da pandemia.

De acordo com um comunicado divulgado pela entidade que gere o aeroporto, a infraestrutura realizou um total de 572 voos entre 29 de abril e 3 de maio, equivalente a 53% do registado em igual período de 2019.

O aeroporto registou uma média de cerca de 144 voos e 13.178 passageiros por dia durante a Semana Dourada, referiu na quinta-feira a CAM -- Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau.

O comunicado sublinhou que os passageiros vindos ou tendo como destino a China continental representaram dois terços do total, seguidos do Sudeste Asiático (24%) e de Taiwan (10%).

A CAM lembrou que em abril foram retomadas ligações aéreas que estiveram suspensas durante a pandemia da covid-19, nomeadamente para Seul, na Coreia do Sul, e para as Filipinas.

A companhia aérea 'low-cost' Tigerair Taiwan vai retomar voos entre Macau e a ilha em julho, revelou a operadora do aeroporto.

A empresa garantiu estar a "ativamente explorar a retoma de serviços aéreos para destinos na China continental e a expansão do mercado aéreo do Sudeste Asiático".

A 14 de abril, o chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, admitiu insuficiências no aeroporto ao nível de recursos humanos e capacidade, que limitam a chegada de turistas estrangeiros, prioridade do Governo para reduzir a dependência do mercado chinês.

A ocupação hoteleira durante a Semana Dourada do 1.º de Maio foi de 85%, um aumento de 26,5 pontos percentuais em relação a igual período de 2022, tendo atingido um pico de 93,2% em 30 de abril, revelou hoje a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

Num comunicado, a DST destacou ainda que o preço médio de um quarto de hotel em Macau durante os feriados ultrapassou 1.804 patacas (201 euros), mais do dobro do registado no mesmo período do ano passado.

No entanto, em 15 de abril, o presidente da Associação dos Hotéis de Macau, Luís Heredia, disse à televisão pública TDM que cerca de 15% dos quartos iriam permanecer fechados durante os feriados do 1.º de maio devido à falta de mão de obra.

Macau recebeu perto de meio milhão de visitantes durante a Semana Dourada, de acordo com dados divulgados pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública.

A média diária de turistas ficou perto de 100 mil, mais de três vezes maior do que em igual período de 2022, altura em que algumas das principais cidades chinesas, incluindo Pequim e Xangai, enfrentavam confinamentos devido a surtos de covid-19.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', anunciou em meados de dezembro o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.