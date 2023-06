Alargamento até 2026 das privatizações em Angola aumenta apetite dos investidores

João Lourenço, presidente de Angola. © AFP

04 Junho, 2023

A consultora Oxford Economics considerou hoje que a extensão do programa de privatizações em Angola até 2026, incluindo grandes empresas, será positiva para a diversificação económica do país e vai aumentar o interesse dos investidores estrangeiros.

"A privatização começou de forma lenta, parcialmente devido à pandemia e às metas excessivamente ambiciosas que subestimaram o nível de burocoracia e due dilligence [confirmação de informações legais e financeiras] necessários para colocar os ativos no mercado, mas o Governo continua empenhado em continuar a privatização e as reformas económicas para atrair investimento estrangeiro", escrevem os analistas do departamento africano da Oxford Economics.

Num comentário à extensão do programa de privatizações de Angola até 2026, estes analistas consideram que "se o empenho puder ser mantido, a economia de Angola vai acabar por colher os frutos do esforço do Governo na diversificação económica através de uma aceleração do investimento e do crescimento económico".

O Governo, acrescentam, "vai apostar na privatização de ativos maiores e mais lucrativos nos próximos quatro anos, incluindo a companhia diamantífera Endiama, a operadora móvel de telecomunicações Unitel, a companhia aérea TAAG e 30% da Sonangol, o que poderá ser feito em várias fases".

O aumento do interesse dos investidores, e a consequente no Investimento Direto Estrangeiro, a par da contínua diversificação da economia, deverá levar o Produto Interno Bruto de Angola a acelerar até aos 3,5% em 2027, diz a Oxford Economics, que antecipa um abrandamento da expansão económica, de 3,3% em 2022 para 2,5% este ano.