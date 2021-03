Banco Africano de Desenvolvimento apresenta hoje previsões económicas

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) apresenta esta tarde o seu principal relatório com as previsões sobre a atividade económica do continente para este ano e uma análise do impacto socioeconómico da pandemia de covid-19.

O relatório 'Perspetivas Económicas para África 2021' tem como tema 'Da resolução da dívida ao crescimento: o caminho de África', e examina o desempenho de crescimento do continente e a perspetiva de evolução, além de apresentar o impacto socioeconómico da pandemia, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

As economias africanas deverão recuperar da recessão do ano passado, "a pior em meio século, mas o continente ainda enfrenta desafios significativos relacionados com a vacina contra a covid-19 e o peso da dívida", acrescenta-se no texto que lança a conferência virtual que vai decorrer esta tarde a partir de Abidjan.

A sessão será presidida pelo presidente do BAD, Akinwumi Adesina, e terá como participantes, entre outros, o Prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz, governadores do banco e ministros africanos, para além de representantes do mundo académico e da indústria.