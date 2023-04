Banco Mundial aprova crédito de 275 milhões para empresas moçambicanas

Maputo, Moçambique © Artur Machado/Global Imagens

O Banco Mundial aprovou um crédito de 275 milhões de euros para o financiamento às micro, pequenas e médias empresas moçambicanas, face aos constrangimentos que este setor enfrenta no acesso aos recursos financeiros, refere em comunicado.

"O Banco Mundial irá apoiar o Governo de Moçambique a enfrentar múltiplos choques económicos e os constrangimentos de mercado que impedem as micro, pequenas e médias empresas e indivíduos, incluindo trabalhadores informais, de aceder e usar serviços financeiros e aproveitar oportunidades económicas", refere na nota Idah Z. Pswarayi-Riddihough, diretora do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, Ilhas Maurícias, Comores e Seychelles.

A verba será desembolsada no âmbito do projeto "Mais Oportunidades", que tem a duração de seis anos (2023-2029), refere o comunicado.

O envelope financeiro aprovado pelo Banco Mundial destina-se ao Fundo de Garantia de Crédito criado pelo Governo moçambicano, no âmbito do Pacote de Medidas de Aceleração Económica (PAE), adianta-se no texto.

O fundo de garantia visa proporcionar liquidez no sistema bancário e desbloquear financiamento para as micro, pequenas e médias empresas, incluindo unidades produtivas pertencentes ou lideradas por mulheres, ou que operam em regiões ou setores vulneráveis aos choques climáticos, destaca o comunicado.

Com o financiamento, espera-se a criação de mais de 26 mil novos empregos ao longo de seis anos de execução do aludido projeto, lê-se na nota.