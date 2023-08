Capitalização da bolsa moçambicana cresce para 2,7 mil milhões de dólares até junho

© Unsplash

A capitalização bolsista da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) ultrapassou no primeiro semestre deste ano os 2.718 milhões de dólares (2.422 milhões de euros), mais quase 5% em três meses, segundo dados oficiais compilados esta terça-feira pela Lusa.

De acordo com dados da BVM, a capitalização bolsista - aproximação do valor de mercado das empresas e títulos - acumulada até ao final do segundo trimestre (junho) correspondia a 24,37% do Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique e compara com os quase 2.596 milhões de dólares (2.313 milhões de euros) até março ou ainda os 2.021 milhões de dólares (1.801 milhões de euros) em termos homólogos, junho de 2022.

A BVM manteve no final do segundo trimestre as mesmas 13 empresas e 66 Valores Mobiliários cotados, face ao trimestre anterior, mas que compara com 11 empresas e 54 títulos há um ano.

No período de abril a junho, a BVM transacionou 215,98 milhões de dólares (191,5 milhões de euros), enquanto no primeiro trimestre esse volume foi de 106,27 milhões de dólares (94,5 milhões de euros). No segundo trimestre de 2022, há um ano, o volume transacionado em bolsa rondou os 101 milhões de dólares (89,9 milhões de euros).

Entre as empresas cotadas em bolsa em Moçambique estão a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, a Cervejas de Moçambique, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, a Arko Seguros ou a Rede Viária de Moçambique, entre outras.