A economia moçambicana cresceu 4,15% em 2022, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), ao publicar os números do Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre.

"O PIB a preços de mercado apresentou uma variação positiva de 4,24% no quarto trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021, perfazendo um crescimento acumulado ao ano de 4,15%", lê-se na publicação.

O crescimento acelerou face aos 2,2% de 2021 e ficou acima dos 2,9% previstos pelo Governo no Plano Económico e Social e Orçamento de Estado (PESOE) para 2022.

Os dados anunciados pelo INE estão em linha com as mais recentes previsões, que foram feitas pelo Standard Bank, antecipando que 2022 teria fechado com um crescimento de 4,1%.

Na mesma análise, o banco estima que o crescimento se mantenha sensivelmente ao mesmo ritmo (4,2%) em 2023.

De acordo com o INE moçambicano, no quarto trimestre de 2022, o setor primário foi o que mais puxou pela economia e dentro deste destacou-se a indústria de extração mineira.

No setor terciário, que surge logo a seguir, destaca-se o crescimento da hotelaria e restauração, depois de um ano de 2021 em que ainda houve restrições associadas à pandemia de covid-19.

Num comentário aos números do quarto trimestre, o Banco de Moçambique referiu que o crescimento "refletiu a recuperação dos setores mais afetados pela covid-19, na sequência do alívio das medidas restritivas a nível doméstico e externo".