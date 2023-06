Empresas de transportes portuguesas ajudam a desenvolver bilhética em Angola

© Rui Oliveira / Global Imagens

As empresas de Transportes Metropolitanos de Lisboa e Transportes Intermodais do Porto vão apoiar a angolana Empresa Nacional de Bilhética Integrada a desenvolver a mobilidade urbana, com incidência nos sistemas de bilhética.

Segundo os protocolos de colaboração, assinados esta terça-feira, o objetivo é desenvolver a cooperação técnica, científica e humana entre as partes, com vista à partilha de conhecimento e à criação de sinergias no domínio da mobilidade urbana.

Entre os temas a desenvolver incluem-se: promoção do intercâmbio de ideias e experiências, nos domínios da mobilidade e dos transportes; criação de mecanismos de cooperação e participação conjunta em estudos e intercâmbio de formadores e especialistas.

O acesso e permuta de informação de caráter técnico e científico ligada aos domínios da mobilidade e dos transportes, com especial incidência sobre sistemas de bilhética integrada e a realização de cursos e conferências, são outros dos objetivos.