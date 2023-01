Importações aumentam em Cabo Verde em novembro e Portugal é principal fornecedor

Praça Amílcar Cabral, cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde © ELTON MONTEIRO/LUSA

As importações aumentaram 35,6% em Cabo Verde no mês de novembro, em comparação com o período homólogo, e Portugal é o principal fornecedor de produtos ao arquipélago, divulgou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), esta terça-feira.

Segundo os dados provisórios do comércio externo apurados pelo INE, em novembro de 2022 o continente europeu continuou a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 68,1% do montante total das importações, contra 73,3% do mês de novembro do ano passado, seguido da Ásia/Oceânia (20,1%), da América (7,3%), da África (2,9%) e do Resto do Mundo (1,6%).

Entre outubro e novembro, as importações de Cabo Verde do continente europeu evoluíram positivamente (26,0%), ainda de acordo com o INE, que verificou uma evolução positiva no montante das importações proveniente da África (69,4%), da América (63,3%) e da Ásia (71,2%).

"No sentido inverso, o Resto do Mundo evoluiu negativamente (8,4%), comparativamente ao mês homólogo de 2021", frisou aquele instituto cabo-verdiano.

No que diz respeito aos países, Portugal ocupa o primeiro nos fornecedores de Cabo Verde, com um peso de 41,9%, embora com uma diminuição de 9,9 pontos percentuais.

Seguem-se a Espanha e a Índia, ambos com 9,3%, da Bélgica (8,4%) e da China (6,4%), com percentagens das importações superiores às registadas no mês de novembro de 2021.

Quanto aos principais produtos importados, atingiram 60,3% do montante total das importações de Cabo Verde em novembro, contra os 50,8% alcançados por esses mesmos produtos no mês homólogo.

Analisando o peso dos principais produtos importados no período em análise, o INE constatou que os combustíveis (22,2%), reatores e caldeiras (7,8%), máquinas e motores (6,3%) e carnes e miudezas comestíveis (4,2%) apresentaram maiores aumentos, quando comparado com o mês de novembro de 2021.

"No sentido inverso, veículos automóveis (4,1%), ferro e suas obras (3,4%), plásticos e suas obras (3,3%) e leite e natas (3,2%) sofreram diminuições, comparativamente ao mês de novembro de 2021", concluiu a mesma fonte.

Quanto às exportações de Cabo Verde, em novembro totalizaram 444 milhões de escudos (4 milhões de euros), correspondendo a uma diminuição de 5,4% face ao mês homólogo.

No mês em estudo, a Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 95% das exportações cabo-verdianas, tendo tido um aumento de 0,6%.

A nível dos países, a Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 68,7% das exportações em novembro de 2022, aumentando 13,9 pontos percentuais face ao mês homólogo de 2021.

Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações (13,4%), diminuindo 3,7 pontos percentuais em relação ao mês homólogo, seguindo-se a Itália, (10,5%) e Estados Unidos (4,7%).

Preparados e conservas (72,3%), vestuários (8,6%) e os peixes, crustáceos e moluscos (7,7%) foram os principais produtos exportados por Cabo Verde no mês de novembro de 2022, tendo os três representando 88,6% do total das exportações do arquipélago, aumentando 2,4 pontos percentuais comparativamente ao registado no mesmo mês de 2021.

Em novembro, as reexportações de Cabo Verde aumentaram 67,2%, ainda segundo o INE, indicando que o deficit da balança comercial aumentou 38,6% e a taxa de cobertura decresceu 2,1 pontos percentuais.