Inflação em Cabo Verde segue abrandamento e desce para 2,6%

A inflação em Cabo Verde segue o ritmo de abrandamento registado desde há um ano e desceu para 2,6% em julho, quando comparada com o mesmo mês do último ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número representa um recuo de 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior, de acordo com os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

Se forem excluídos os preços da energia e bens alimentares não transformados (ou seja, se se analisar apenas o indicador de inflação subjacente), a variação homóloga foi de 3,8%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais ao registado em junho.

Ao cabo de sete meses, Cabo Verde caminha para fechar 2023 com uma inflação abaixo da registada em 2022 (7,6%), em linha com o ritmo global de desaceleração: a inflação acumulada este ano, até julho, é de 0,5%, ou seja, 4,9 pontos percentuais abaixo do valor acumulado até à mesma altura do último ano.