Presidente angolano avança com exonerações

Presidente da República de Angola, João Lourenço. (Carlos Costa/Global Imagens) © Carlos Costa/Global Imagens

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou Pedro Sebastião do cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como outros responsáveis ligados à defesa e segurança.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pela Casa Civil do Presidente de Angola, Francisco Pereira Furtado será o novo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente.

Pedro Sebastião tinha sido nomeado para o cargo no dia 28 de setembro de 2017.

O Presidente angolano nomeou ainda o general João Pereira Massano para o cargo de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar. Massano ocupava até agora o cargo de Director Nacional de Preservação do Legado Histórico-Militar do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.

Além de Pedro Sebastião, foram exonerados o general Apolinário José Pereira, do cargo de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, e o tenente-general António Carvalho, do cargo de Secretário para os Assuntos de Defesa e Forças Armadas.

As autoridades angolanas detiveram recentemente oficiais das Forças Armadas que alegadamente tentavam retirar milhões do país. Segundo a Procuradoria-Geral da República angolana, estariam envolvidos oficiais das Forças Armadas angolanas "afetos à Casa de Segurança do Presidente da República". Em causa estariam alegados crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa, entre outros.