Suíça desembolsa 8 ME para desenvolvimento inclusivo no Norte de Moçambique

Pemba, capital da província de Cabo Delgado © JOHN WESSELS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2021 • 20:44

A Suíça vai desembolsar 10 milhões de dólares (oito milhões de euros) para um projeto de desenvolvimento inclusivo nas províncias de Nampula e Niassa, no Norte de Moçambique, indica um comunicado oficial.

"Esta iniciativa, que se alinha com as prioridades do Governo de Moçambique, combina a descentralização local, com adaptação às mudanças climáticas e seu financiamento, bem como aumenta a responsabilização local", refere Laila Sheikh, chefe adjunta da Missão Suíça em Moçambique, citada no comunicado.

O valor vai ser disponibilizado para os governos locais (autarquias e distritos), que deverão aplicá-lo em estratégias e iniciativas que aumentem os níveis de participação de mulheres, homens e jovens nos processos de governação local.

"A eficácia e sustentabilidade do projeto serão garantidas pela ampla interação, coordenação e sinergias entre os atores e instituições nos vários níveis de governação, que trabalham diariamente para melhorar as condições de vida dos cidadãos nas províncias de Nampula e Niassa," declarou Laila Sheikh.

Além da Suíça, que vai financiar o projeto, a iniciativa conta com o apoio da Cooperação Alemã em Moçambique, o Fundo de Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas (UNCDF), entre outros.