AIE alerta para risco da "maior crise de abastecimento" de petróleo em "décadas"

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2022 • 12:03

A AIE alertou esta terça-feira para o risco da ocorrência da "maior crise de abastecimento" de petróleo "em décadas" devido à possibilidade de uma parte significativa da produção russa desaparecer do mercado sem que a OPEP mostre vontade de a compensar.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero divulgado esta terça-feira, a AIE - Agência Internacional de Energia reviu em forte baixa as previsões da procura global para este ano, devido à escalada dos preços do petróleo provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que vai reduzir o crescimento económico.

Especificamente, cortou em 1,3 milhões de barris por dia as projeções de consumo entre o segundo e o quarto trimestres que tinha feito há apenas um mês, e isso significa menos 950.000 barris por dia em média em 2022 como um todo.