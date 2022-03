Alemanha anuncia construção de terminal de gás natural liquefeito

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. © AFP

A Alemanha anunciou esta sábado que vai construir um terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL), na costa do Mar do Norte, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, para reduzir a dependência das importações da Rússia.

"É necessário reduzir a nossa dependência das importações de gás da Rússia o mais depressa possível", disse o ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck, numa declaração citada pela agência AFP.

O governo financiará o novo terminal, com capacidade anual para receber oito mil milhões de metros cúbicos de GNL, através do KfW e das empresas públicas de gás e energia, Gasunie e RW. O governo terá uma participação de 50% no terminal, que será operado pela Gasunie, avança a agência internacional de notícias. O terminal será posteriormente reconvertido para "a importação de hidrogénio verde", adiantou ainda o governo alemão no comunicado.

O gás natural liquefeito é transportável, fazendo com que seja possível importá-lo por mar, em vez de por pipeline. A Alemanha depende em 55% das importações de gás da Rússia. O gás natural chega ao seu território através de pipeline que atravessa território ucraniano e polaco.

O país liderado por Olaf Scholz não dispõe, nesta altura, de nenhum terminal de GNL. A aposta estava toda nas importações através do novo pipeline Nord Stream 2, que embora concluído, não deverá chegar a entrar em funcionamento.