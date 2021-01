Alemanha aumenta medidas de segurança junto ao seu parlamento após invasão do Capitólio

Reforço de segurança junto ao edifício do parlamento alemão, em Berlim. © EPA/HAYOUNG JEON

A Alemanha vai aumentar as medidas de segurança junto aos edifícios que albergam o governo e o poder legislativo, depois da invasão registada no Capitólio americano e de extremistas de direita terem no verão passado entrado no parlamento alemão, o Reichstag.

O presidente da câmara baixa do parlamento, Wolfgang Schäuble, enviou uma carta aos deputados em que explica que "a polícia de Berlim reforçou o seu dispositivo em torno do edifício do Reichstag", revela hoje o jornal diário Bild.

O estado de Berlim e o Governo federal alemão vão agora analisar "que conclusões se podem tirar disto para a segurança do Bundestag [câmara baixa)", diz Schäuble na carta, acrescentando que recebeu um relatório do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre os acontecimentos de quarta-feira passada em Washington, quando uma multidão de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, invadiu o edifício do Congresso norte-americano, interrompendo a confirmação dos votos eleitorais que deram a vitória ao democrata Joe Biden nas presidenciais de novembro passado.

Na quinta-feira, um porta-voz da polícia de Berlim já tinha dito que devido aos confrontos em Washington, se iria rever a segurança nos principais edifícios governamentais da capital alemã e junto à embaixada dos Estados Unidos.

Além da invasão do Capitólio, as autoridades alemãs estão a ter em conta o que aconteceu no verão passado em Berlim, quando cerca de 200 ativistas de extrema-direita conseguiram entrar no Reichstag quando se realizava uma manifestação que juntou cerca de 30.000 pessoas contra as medidas restritivas tomadas para conter a covid-19 no país.

Essa invasão do edifício mostrou falhas de segurança e causou polémica no país pelo simbolismo histórico que evocou: em 1933, os nacionais-socialistas de Adolf Hitler incendiaram o Reichstag no seu caminho para o poder.