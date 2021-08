Alemanha exige teste negativo aos totalmente vacinados que venham de zonas de alto risco

Feira IFA, em Berlim, não decorre no formato normal desde 2019 © DR

A Alemanha exige a partir deste domingo, 1 de agosto, um teste negativo para todos os viajantes com 12 anos ou mais que pretendam entrar no país e não tenham a vacinação completa contra a covid-19 ou o certificado de recuperação da doença.

A exigência de um teste negativo é também alargada às pessoas imunizadas que entram no país a partir de uma área dominada por uma variante mais agressiva, que não é a predominante na Alemanha.

Além disso, as pessoas não imunizadas que chegam de áreas de alto risco - incluindo Espanha e Holanda desde terça-feira - terão de observar uma quarentena de 10 dias, que pode ser reduzida através da apresentação de um teste negativo cinco dias após a chegada à Alemanha.

Os viajantes que chegam de áreas onde estão presentes variantes mais agressivas do vírus - atualmente Brasil e Uruguai - terão de permanecer em quarentena durante 14 dias, independentemente de estarem ou não imunizados, sem opção para encurtar o isolamento.

O caso de Portugal

No caso de Portugal, segundo o Consulado Geral de Portugal em Dusseldorf, Alemanha, "a 7 de julho de 2021, o Instituto Robert Koch reclassificou Portugal como zona de 'alta incidência de vírus'".

"A decisão começou a produzir efeitos às 00h00, do dia 7 de julho. Assim, todos os viajantes que tenham estado no nosso país no decurso dos 10 dias anteriores à entrada na Alemanha deverão preencher o registo eletrónico previamente à viagem e ser portadores de um comprovativo em inglês, alemão, francês, italiano ou espanhol de teste rápido (desde que cumpra os critérios da OMS: sensibilidade igual ou superior a 80% e especificidade igual ou superior a 97%) ou PCR negativo para Covid, realizado nas 48 horas antes da entrada na Alemanha, ou certificado digital UE de vacinação ou recuperação (que devem inserir no registo eletrónico)."

"Para além disso, devem deslocar-se imediatamente para o domicílio habitual ou o outro local de alojamento temporário na Alemanha, declarado no registo digital de viagem e cumprir um período de quarentena de dez dias imediatamente após a respetiva chegada. A quarentena pode ser encurtada após realização de um teste com resultado negativo não antes do quinto dia após entrada em território alemão."

No entanto, explicam os serviços consulares tutelados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, "a obrigatoriedade de quarentena não existe ou termina para portadores de comprovativos de vacinação ou de recuperação da doença, assim que seja feito o upload desse documento no portal do registo prévio.

Crianças não imunizadas podem ser dispensadas de parte da quarentena

Ainda segundo as autoridades alemãs, as crianças não imunizadas com menos de 12 anos de idade podem ser dispensadas da quarentena cinco dias após a chegada ao país de uma região de alto risco, sem necessidade de um novo teste.

No caso de uma estadia anterior numa área em risco devido à presença de variantes, o período de isolamento para menores - imunizados ou não - será também de 14 dias.

Entretanto, a incidência acumulada em sete dias na Alemanha aumentou em relação a quatro semanas atrás e situa-se em 17,5 novas infeções por 100.000 habitantes (16,9 no sábado e 13,8 no domingo passado).

As autoridades sanitárias comunicaram 2.097 novas infeções e uma morte nas últimas 24 horas, contra 1.387 infeções e quatro mortes há uma semana, enquanto os casos ativos se situam em cerca de 25.100.

A partir de sexta-feira, 61,6% da população tinha sido vacinada, 52% da qual tinha sido totalmente vacinada.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado este domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.