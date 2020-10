Alemanha. Institutos económicos agravam previsões de contração

Os efeitos da pandemia deverão provocar uma contração de 5,4% no PIB alemão. © Orlando Almeida/Global Imagens

Os principais institutos alemães de investigação económica estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão sofrerá uma contração de 5,4% em 2020, agravando assim a sua previsão anterior de uma queda de 4,2%.

No seu relatório de outono, apresentado hoje numa teleconferência, os cinco institutos sublinham que o impacto da pandemia da covid-19 será mais forte do que o esperado e estimam uma recuperação para os próximos anos com um crescimento de 4,7% em 2021, inferior aos 5,8% anteriormente anunciados, e de 2,7% em 2022.

Embora, segundo os institutos, tenha havido uma recuperação da queda registada na Primavera, esta tem sido lenta e difícil e está a ser travada pela situação de setores particularmente afetados pela pandemia, como o turismo, a gastronomia e os transportes aéreos.

A Alemanha registou hoje 5.132 novas infeções pelo novo coronavírus, o maior número de novos casos desde abril, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, que na terça-feira tinha indicado 4.122 infetados.

Desde o início da pandemia, a Alemanha soma 334.585 infeções confirmadas.