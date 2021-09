Alemanha: Líder do SPD admite formação de coligação tripartida até ao Natal

Olaf Scholz, candidato do SPD © EPA/MAJA HITIJ

Os democratas do SPD acreditam que podem formar uma coligação governativa até ao Natal. Olaf Scholz, líder do SPD, foi o candidato mais votado nas eleições na Alemanha deste domingo e deverá formar uma coligação tripartida, aliando-se assim aos Verdes e ao FDP, de acordo com a Reuters.

Além disso, Scholz - que é ministro das Finanças neste último governo de Merkel - deixou claro que pretende fortalecer a União Europeia e manter a parceria transatlântica. "A Alemanha sempre teve governos de coligação e sempre estáveis", disse Olaf Scholz, citado pela agência de informação. "A parceria transatlântica é essencial para nós na Alemanha... Por isso, podem apostar na continuidade", acrescentou.

O Partido Social-Democrata (SPD) venceu as eleições parlamentares alemãs com 25,7% dos votos, de acordo com uma contagem oficial provisória anunciada esta segunda-feira pela Comissão Eleitoral Federal. A aliança conservadora CDU/CSU, liderada por Armin Laschet, teve 24,1% dos votos, o pior resultado da sua história. Já os Verdes ficaram em terceiro lugar com 14,8%, seguidos pelo partido liberal FDP com 11,5%.

Esta disputa eleitoral será conquistada por quem conseguir construir uma coligação maioritária entre pelo menos três formações partidárias, após negociações que terão início hoje.