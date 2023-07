Touros, 01/09/2018 - O grupo português Vila Galé, que tem a maior rede de resorts do Brasil, abriu a sua oitava unidade no Brasil. O Vila Galé Touros Hotel Resort Conference & Spa tem 514 quartos.e fica a cerca de 80 km de Natal. Natal é a capital do estado de Rio Grande do Norte, na extremidade nordeste do Brasil. É conhecida pelas extensas dunas de areia costeiras. A norte do rio, Genipabu é uma área de enormes dunas com uma lagoa de água doce. A Praia de Ponta Negra é uma praia localizada no bairro de mesmo nome em Natal (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

A atividade económica no Brasil caiu 2% em maio face a abril, após o avanço de 0,56% registado no mês imediatamente anterior, informou o banco central do país esta segunda-feira.

Nos primeiros cinco meses do ano, o Índice de Atividade Económica (IBC-br), considerado como medida anterior ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, acumulou um crescimento de 3,61%.

Segundo os dados divulgados pelo órgão emissor, a queda em maio foi a maior desde março de 2021.

No entanto, a atividade económica em maio expandiu 2,15% face ao mesmo mês do ano passado e no último trimestre avançou 3,86% face ao índice registado entre março e maio de 2022.

O resultado foi pior do que o esperado pelo mercado, que calculava uma queda entre 0,5% e 1%.

Apesar da expectativa de menor atividade económica para o segundo trimestre do ano, especialistas do mercado financeiro elevaram as suas previsões para o crescimento da economia do país para 2023.

Segundo o boletim Focus divulgado também nesta segunda-feira, que compila as principais projeções de agentes do mercado, o PIB brasileiro fechará 2023 com um avanço de 2,24%, face aos 2,19% estimados na semana passada.

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022 após avançar 5% em 2021, o melhor resultado em mais de uma década. O crescimento de 2021, porém, deveu-se muito à base de comparação com o ano anterior, quando a economia brasileira registou queda de 3,3% devido aos efeitos da pandemia de covid-19.