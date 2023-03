Biden pede ao Congresso para endurecer sanções na gestão da banca

Para Joe Biden, deveria ser possível reclamar as remunerações pagas aos banqueiros infratores, impor-lhes multas e proibi-los de exercer futuramente no setor. © D.R.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, defendeu esta sexta-feira que "o Congresso deve agir para sancionar de forma mais firme os dirigentes de bancos cuja má gestão contribui para a falência" dessas entidades.

Em comunicado divulgado numa fase de turbulência no sistema bancário, Biden considerou que "ninguém está acima da lei" e que "o endurecimento da responsabilidade tem um importante efeito dissuasivo na prevenção de casos futuros de má gestão".

Biden defendeu que deveria ser "mais fácil para os reguladores" sancionar financeiramente os banqueiros, constatando que a lei atual limita a capacidade de atuação das autoridades administrativas.

O Presidente pediu aos legisladores norte-americanos para darem mais poder às autoridades reguladoras e, em particular à agência responsável pela garantia dos depósitos (FDIC), o organismo que intervém em caso de falência de um banco.

Segundo Joe Biden, este organismo deveria ter poderes para "reclamar" remunerações pagas aos banqueiros infratores, impor-lhes multas e proibi-los de exercer futuramente no setor.

O partido democrata, de Biden, controla o Senado, mas a Câmara dos Representantes é dominada pelos republicanos, que geralmente são contra o endurecimento da regulação bancária.

O apelo do Presidente surge numa altura em que o setor bancário norte-americano vive dias agitados, depois do colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Mais recentemente, um outro banco regional, o californiano First Republic Bank, tem estado em dificuldades.