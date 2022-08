Brasil aumenta taxa de juro para 13,75%

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil. © Joedson Alves/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Agosto, 2022 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central do Brasil aumentou na quarta-feira a taxa de juro de referência em meio ponto percentual para 13,75% ao ano, o nível mais alto desde dezembro de 2016.

O aumento do custo do dinheiro procura abrandar a subida dos preços, que passou de 11,7% em maio para 11,9% no interanual de junho, situando-se num dos seus níveis mais elevados em 18 anos.

O aumento de meio ponto percentual é da mesma magnitude que o aumento de meados de junho, contrariamente às expectativas em alguns setores do mercado de um aumento mais moderado.

Na décima segunda subida consecutiva da taxa, o banco central considerou que "o ambiente externo permanece adverso e volátil" devido a "um ambiente ainda pressionado pela inflação".

No entanto, a autoridade monetária advertiu que "o processo de normalização da política monetária nos países avançados acelerou", o que poderia ser um sinal de uma provável paragem da subida das taxas de juro.

No que respeita à atividade económica brasileira, o conjunto de indicadores indica "crescimento no segundo trimestre, com uma recuperação mais forte do que o esperado no mercado de trabalho".

Para este ano, o Banco Central estabeleceu um objetivo de inflação de 3,5% com uma margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, elevando o limite máximo para 5%.