Câmara dos Representantes e Biden retomam negociações sobre dívida segunda-feira

O presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, vai reunir-se na segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir o aumento do limite da dívida do país.

McCarthy afirmou ter falado com Biden falaram por telefone a partir do Air Force One, enquanto o Presidente norte-americano regressava a Washington, depois de uma cimeira do Grupo dos Sete no Japão, onde os líderes mundiais manifestaram preocupação com as ramificações globais se os Estados Unidos não conseguirem cumprir as suas obrigações financeiras.

Para McCarthy, a conversa com Biden foi produtiva.

As conversações para manter o governo federal financiado têm sido intermitentes e duram há vários dias.

Ambas as partes afirmaram que estavam a ser feitos progressos, mas que continuavam muito distantes. O Departamento do Tesouro disse que se deveria chegar a um acordo antes que o financiamento se esgote no início do próximo mês.

Biden pediu hoje aos republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para abandonarem as suas "posições extremas" nas negociações agora paralisadas sobre o aumento do limite da dívida do país, notando que não haveria acordo para evitar um 'default' (incumprimento) catastrófico apenas nos seus termos.

O chefe de Estado deixou claro na sua conferência de imprensa de encerramento, antes de deixar Hiroxima, que "é altura de os republicanos aceitarem que não há nenhum acordo a ser feito apenas nos seus termos partidários".

O Departamento do Tesouro de Biden anunciou que poderia ficar sem dinheiro já no primeiro dia de junho e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje: "Acho que esse é um prazo difícil".