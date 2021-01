Em direto. Joe Biden toma posse e diz que "é um novo dia na América"

Dinheiro Vivo 20 Janeiro, 2021 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O azul regressa à presidência dos EUA. Joe Biden e Kamala Harris tomam posse esta quarta-feira, 20, numa cerimónia com um tom diferente do habitual: uma Washington sem multidões nas ruas e sem a presença do Presidente cessante, Donald Trump.

Donald Trump deseja "boa sorte e muito sucesso à nova administração", mas abandonou Washington ainda durante a manhã. Em vez de participar na tradicional cerimónia de passagem de testemunho, partiu no Air Force One, pela última vez, rumo à Flórida. A banda sonora escolhida? "My Way", tema do lendário Frank Sinatra.

A cerimónia da tomada de posse de Biden e Harris começa às 11 horas (16 horas em Portugal Continental), no Capitólio, o mesmo local onde ocorreram há duas semanas a invasão de apoiantes de Trump que provocou cinco mortos.

Horas antes do arranque da cerimónia, Joe Biden rumou ao Twitter para notar que "É um novo dia na América".