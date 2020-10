Entre Trump e Biden na presidência, onde pára a dívida pública norte-americana?

Donald Trump (Partido Republicano) e Joe Biden (Partido Democrata) © Jim WATSON and Dominick Reuter / AFP

A pandemia de ​​​​​​covid-19 teve impacto direto nas finanças dos EUA, fazendo disparar a dívida pública dos 109% - correspondente a 2019 - para os 137%. De modo a prever os cenários económicos possíveis após a escolha do próximo presidente dos EUA, a Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, desenvolveu um estudo sobre as perspetivas da dívida pública norte-americana a longo prazo.

Biden e Trump: os números falam por si

A líder em seguro de créditos e caução revela que, apesar do efeito de longo prazo no endividamento norte-americano, o candidato democrata poderá vir a alcançar um crescimento económico ligeiramente superior - de aproximadamente +1,4% anual - entre 2021 e 2030, comparativamente com o candidato republicano, com um potencial de crescimento anual de +1,25%, relativo ao mesmo período.

Segundo a estimativa dos economistas, à sombra de Biden, o ritmo médio de crescimento da dívida seria de +2,2% por ano, apontando para os 160% do PIB em 2030. No entanto, com a proposta de financiamento para o perdão das dívidas de propinas dos estudantes universitários, num valor total de 750 mil milhões de dólares, a dívida poderá ascender aos 166%.

No panorama de um segundo mandato de Trump - e no cumprimento das políticas previstas -, prevê-se um aumento anual de +2,4% até 2025, e, posteriormente, uma diminuição, em média, de 1,3%, atingindo 142% do PIB até 2030. Porém, é provável que as medidas de redução da despesa sejam aplicadas apenas de forma parcial e que a dívida pública se situe entre os 151 e os 155% no mesmo ano, antecipa a Cosec.

De acordo com a previsão dos especialistas, independentemente do presidente eleito, adivinha-se um período de grande incerteza e volatilidade nos mercados até ao final deste ano.

Quatro conjunturas possíveis para o desfecho das eleições

De acordo com as últimas sondagens, presume-se que a eleição será muito renhida. Posto isto, os analistas da Cosec esboçaram quatro cenários distintos e estudaram o impacto económico de cada um.

No caso que é considerado o mais provável, com 40% de probabilidades, Joe Biden sairá vitorioso, sem maioria clara no Congresso e com um Senado às mãos dos Republicanos - tendo como efeito uma menor ambição na execução do plano económico. Aqui, será possível que exista um consenso relativamente aos projetos de infraestruturas, contudo, os apoios às famílias não chegarão tão longe quanto o previsto, colocando de lado a promessa de aumento da taxa do imposto sobre as empresas, de 21% para 28%. Neste quadro, o PIB contrairia -5,3% em 2020, crescendo +3,7% e +3,2% nos anos seguintes.

Em segundo lugar, com 30% de probabilidades, Trump vence, sem maioria clara no Congresso e um Senado Republicano. No que respeita ao impacto deste cenário, os especialistas estimam a manifestação de uma economia orientada para a oferta e cortes fiscais alargados para indivíduos e projetos de infraestruturas de menor dimensão. Destaca-se também possíveis movimentos externos - como a guerra fria tecnológica -, que penalizariam o crescimento económico (-5,3% em 2020, e um aumento de +1,7% e +1,2% nos anos subsequentes).

Cenários menos prováveis, mas não impossíveis

Em terceiro, alcançando 20% de probabilidades, Biden vence, conseguindo o seu partido uma grande maioria no Congresso. E aqui projeta-se o início de um novo ciclo de investimentos, com grandes projetos de infraestruturas e políticas redistributivas; e também a diminuição da taxa de desemprego - atualmente de 8,4% - para os 5,5% até ao final de 2022. O crescimento do PIB rondaria os -5,3% em 2020, +4% em 2021 e 3,5% em 2022, segundo a Cosec.

Por fim, num cenário improvável, com 10% de probabilidades, os economistas anunciam uma grande vitória para Trump, com o Congresso sob poder dos republicanos; uma política económica que seria marcada por cortes fiscais; novas medidas protecionistas; adoção bipartidária do programa de infraestruturas e a implementação antecipada de outros cortes nas despesas. Com isto, o PIB cresceria -5,3% em 2020, 2,7% em 2021 e 1,8% em 2022.