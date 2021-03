EUA. Senado aprova plano de estímulos no valor de 1,9 biliões de dólares

Capitólio, em Washington D.C. © Saul Loeb/AFP

Os democratas conseguiram aprovar a proposta de auxílio à economia no valor de 1,9 biliões de dólares (trillions, no sistema americano). À atual conversão, este montante equivale a 1,59 biliões de euros.

De acordo com a agência Reuters, a proposta passou com uma margem muito ligeira, numa votação de 50 contra 49, já que nenhum representante do partido Republicano votou a favor da proposta em questão.

Embora o partido Democrata tenha a maioria no Senado, a desaprovação total por parte dos republicanos obrigou a um consenso completo do lado democrata, com todos os votos possíveis a favor. O desacordo dentro do próprio partido terá atrasado o processo em cerca de 12 horas, apontam as agências.

O plano inclui 400 mil milhões de dólares (mais de 335 mil milhões de euros) em pagamentos únicos de 1 400 dólares para os norte-americanos (1 175 euros) e ainda auxílios no valor de 300 dólares semanais (pouco mais de 251 euros) até setembro para cerca de 9,5 milhões de pessoas que perderam o emprego devido à crise pandémica. Há ainda um montante proposto de 350 mil milhões de dólares para ajudar governos locais que sofreram significativas alterações nos orçamentos devido à crise.

O pacote contém ainda financiamento para a distribuição de vacinas e testagem contra a Covid-19, assim como assistência para as famílias com dificuldade em pagar rendas ou financiamento para que algumas escolas suportem os custos de reabertura.

Perante a oposição dos republicanos, os democratas tiveram de fazer várias alterações de última hora para conseguir passar este projeto no Senado.

Ainda é necessário que este plano tenha luz verde por parte da Câmara dos Representantes. De acordo com a CNBC, há um sentimento de urgência na aprovação deste plano: caso os órgãos governamentais não consigam que esta proposta chegue até à Casa Branca até 14 de março para ser assinada por Joe Biden os programas de auxílio a desempregados poderão expirar nessa data.