Governo dos EUA pode ficar sem dinheiro esta segunda caso Trump não dê luz verde a plano de despesas

Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump © Brendan Smialowski /AFP

A situação económica dos Estados Unidos continua num limbo, à espera da assinatura de Donald Trump no documento que contém o pacote de estímulos de 2,3 biliões de dólares (trillion, nos EUA).

O Congresso dos Estados Unidos aprovou na semana passada este pacote de estímulos, que contém um montante de 892 mil milhões de dólares (726 mil milhões de euros) para responder à crise pandémica, disponibilizando até 600 dólares (cerca de 488 euros) para auxiliar famílias com baixos rendimentos. Além desse montante, está ainda inscrito um valor de 1,4 biliões de dólares (1,14 biliões de euros) para manter a funcionar as operações do país durante o ano fiscal.

Assim, conforme nota a Reuters, sem a assinatura de Trump o país arrisca um shutdown parcial a partir desta segunda, algo que tem consequências em várias frentes. Em paragens anteriores, a falta de dinheiro para manter as operações a funcionar resultou em dezenas de milhares de trabalhadores das agências e órgãos federais sem pagamentos, por exemplo.

Donald Trump reclama que o cheque de estímulo destinado a apoiar as famílias, com o valor de 600 dólares, é demasiado baixo, sugerindo que os pagamentos sejam elevados para os dois mil dólares.

Caso a Casa Branca e o Congresso não cheguem a acordo, estão em risco os programas de apoio económico - subsídios de desemprego, apoios a pequenas empresas e ainda a extensão das moratórias para evitar despejos -, ou mesmo o plano de vacinação contra a covid-19.

Neste momento, os EUA já adquiriram 400 milhões de doses da vacina, suficientes para vacinar 200 milhões de pessoas. Com a população dos EUA a contabilizar 328 milhões, um shutdown poderá pôr em causa os fundos para adquirir mais vacinas.

No anterior shutdown, que durou 35 dias entre 2018 e 2019, também o pagamento ao militares foi suspenso, por exemplo.

Caso não haja acordo, o Congresso poderá ter de aprovar um plano provisório para manter as agências governamentais a funcionar.