Inflação anual nos Estados Unidos desacelera para 4% em maio

Times Square, Nova Iorque. © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Junho, 2023 • 15:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A inflação anual nos Estados Unidos desacelerou significativamente de 4,9% em abril deste ano, para 4% no mês de maio, o valor mais baixo registado desde março de 2021, anunciou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano.

Em termos mensais, o índice de preços no consumidor (IPC) nos Estados Unidos apresentou um crescimento de 0,1% no mês de maio deste ano, face aos 0,4% observados em abril, referiu o Departamento do Trabalho norte-americano em comunicado.

No entanto, a evolução da inflação anual no país, manteve-se ainda "muito alta" para o comité de política monetária da Reserva Federal (Fed), que está reunido hoje e na quarta-feira para avaliar a evolução das taxas de juro.

A inflação anual saiu em linha com as previsões dos analistas, mas recuou mais do que o esperado em termos mensais, já que os economistas da MarketWatch esperavam uma subida dos preços em 0,4% no mês de maio.