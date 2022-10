Inflação estável em 6,2% nos EUA em setembro

Inflação nos EUA está estável © Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A inflação homóloga ficou estável em 6,2% em setembro, nos Estados Unidos, segundo o índice PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed) e divulgado esta sexta-feira pelo Departamento do Comércio.

Na comparação mensal, a inflação foi de 0,3%, tal como tinha sido em agosto, em linha com o que era esperado pelos analistas nos dois casos.

Os rendimentos das famílias aumentaram 0,4% em setembro, como em agosto e como era esperado, e as suas despesas avançaram 0,6%, o mesmo que no mês anterior, um aumento ligeiramente mais forte do que era esperado.

Estes números foram divulgados duas semanas após a publicação de um outro índice de inflação, o CPI, divulgado pelo Departamento do Trabalho, que indicava um ligeiro abrandamento da inflação homóloga (8,2% contra 8,3% no mês precedente), mas com uma aceleração na comparação mensal (0,4%).

O índice PCE é o que é tido em conta pelo banco central norte-americano, que tem como objetivo uma inflação de 2%.

Para conseguir travar o aumento dos preços, a Fed tem aprovado sucessivas subidas das taxas de juro desde março, apesar do risco de recessão em 2023.

Na quinta-feira foi anunciado que a economia norte-americana voltou ao crescimento no terceiro trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) a aumentar 2,6% em ritmo anualizado, depois de dois trimestres de contração, de acordo com uma primeira estimativa divulgada pelo Departamento do Comércio.