Inflação recua ligeiramente para 8,2% em setembro nos EUA

Washington, Estados Unidos da América © Samuel Corum/Getty Images/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2022 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A inflação homóloga abrandou ligeiramente nos Estados Unidos em setembro para 8,2%, menos uma décima em relação a agosto, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

Segundo o índice CPI, a inflação acelerou face ao mês anterior, com os preços a subirem 0,4% entre agosto e setembro, quando tinham progredido apenas 0,1% entre julho e agosto.

A desaceleração da taxa de inflação de 8,3% para 8,2%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ficou abaixo do esperado e a subida de preços mantém-se generalizada.

O aumento de preços das rendas no imobiliário, dos alimentos e dos cuidados médicos "foram os principais fatores que contribuíram para o aumento mensal", detalhou o Departamento do Comércio em comunicado.

No entanto, os preços da gasolina baixaram 4,9%, continuando a recuar depois da grande subida registada devido à guerra na Ucrânia.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos, por serem os mais voláteis, permaneceu estável na comparação mensal (0,6%), mas acelerou em relação ao mesmo mês do ano anterior (6,6%).

O aumento do custo de vida para as famílias norte-americanas tem sido um argumento de peso para os opositores do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a um mês das eleições intercalares que vão renovar uma parte do Congresso.

Joe Biden admitiu na terça-feira que é possível que os Estados Unidos tenham "uma muito ligeira recessão".

O banco central norte-americano tem vindo a adotar medidas para abrandar a atividade económica e aliviar a pressão nos preços, mas a inflação persiste.