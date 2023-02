Inscrições para subsídio de desemprego recuam nos EUA

Bolsa de Nova Iorque

As inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos registaram na semana passada um ligeiro recuo para 194.000, em comparação com 195.000 na semana anterior, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Esta é a quinta semana com as inscrições para subsídio de desemprego abaixo de 200.000.

No início do mês, o Departamento do Trabalho anunciou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou para 3,4% em janeiro, um novo mínimo em mais de 50 anos, com a criação de 517.000 empregos, muito acima do esperado.

A solidez do mercado laboral norte-americano tem-se mantido apesar das medidas da Reserva Federal (Fed), que aprovou sucessivas subidas das taxas de juro para abrandar a atividade económica e travar a inflação.

Há duas semanas, a Fed anunciou um novo aumento de 25 pontos base na sua taxa de juro, a oitava subida em menos de um ano.