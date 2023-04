Joe Biden anuncia que vai recandidatar-se nas eleições de 2024

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos © OLIVIER DOULIERY/AFP

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que se vai recandidatar nas eleições de 2024, pedindo aos eleitores que lhe deem mais tempo para "terminar o trabalho" que começou quando assumiu o cargo.

"Quando concorri à Presidência, há quatro anos, disse que estamos numa batalha pela alma dos Estados Unidos. E ainda estamos", disse Joe Biden, num vídeo intitulado "Liberdade", no qual confirmou a recandidatura.

Biden escolheu esta data para fazer o anúncio, dia em que se cumprem quatro anos desde que lançou a campanha eleitoral que o levou à Casa Branca, após derrotar Donald Trump nas eleições de 2020.

Joe Biden que completaria 86 anos no final de um segundo mandato, está confiante de que aos resultados a nível legislativo e mais de 50 anos de experiência em Washington vão contar mais do que as preocupações em torno da sua idade.

"A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais ou menos liberdade", refere no vídeo do anúncio da recandidatura, com cerca de três minutos de duração, em que sublinha que a batalha pela "alma" da América continua.

O democrata alertou para os "extremismos MAGA [acrónimo para 'Make América Great Again']", numa referência ao 'slogan' de Trump, referindo que eles se estão a preparar "para eliminar liberdades fundamentais, reduzindo a Segurança Social" que as pessoas "pagaram durante a sua vida, ao mesmo tempo que reduzem os impostos aos mais ricos".

Apesar de a recandidatura a um segundo mandado ser a decisão que tem acompanhado a maioria dos presidentes dos Estados Unidos, no caso de Biden não houve esta leitura unânime, havendo democratas a defender que não se recandidatasse devido à sua idade.

Biden, que aos 80 anos de idade é o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos, há vários meses que sinalizava que pretendia recandidatar-se.

A vice-Presidende Kamala Harris neste seu primeiro mandato será também a sua vice em 2024.