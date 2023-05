Joe Biden assegura que bancos estão a salvo após venda do First Republic

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos © OLIVIER DOULIERY/AFP

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que o sistema bancário está "são e salvo" após o resgate do banco regional First Republic, o terceiro banco norte-americano a sucumbir à tempestade financeira que eclodiu em março.

Joe Biden congratulou-se com as medidas tomadas nas últimas horas pela "Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)", a agência federal de seguro de depósitos dos EUA, para facilitar o processo de licitação do falido First Republic, cujos ativos foram adquiridos pelo JPMorgan Chase.

"Estas ações garantirão que o sistema bancário está são e salvo, o que inclui a proteção das pequenas empresas em todo o país, que precisam de poder pagar os salários dos seus trabalhadores", afirmou Joe Biden num evento na Casa Branca para promover as pequenas empresas.

O Presidente acrescentou que, graças à intervenção e venda do First Republic, todos os norte-americanos com contas no banco continuarão a poder aceder às suas poupanças.

O Presidente salientou ainda que o resgate do First Republic foi efetuado sem recurso ao dinheiro dos contribuintes norte-americanos, uma vez que o JPMorgan Chase assumiu todos os seus depósitos e praticamente todos os seus ativos.

Na crise financeira de 2008, o então presidente George W. Bush (2001-2008) teve de recorrer a dinheiro dos cofres do Estado para financiar um resgate de 700 mil milhões de dólares para bancos e outros serviços do setor financeiro.

A FDIC anunciou hoje que o JPMorgan tinha ganho o concurso para comprar os ativos do First Republic.

Até 13 de abril, o First Republic, que se encontrava entre os 15 maiores bancos do país, tinha cerca de 229,1 mil milhões de dólares em ativos totais e 103,9 mil milhões de dólares em depósitos totais.

O banco, que já tinha sido resgatado com um fundo de 30 mil milhões de dólares fornecido pelas principais empresas financeiras do país, incluindo o JPMorgan, voltou a entrar em colapso depois de anunciar os seus resultados trimestrais, nos quais revelava que, durante o pior momento da crise, tinha perdido 100 mil milhões de dólares em depósitos.

O First Republic, sediado em São Francisco, tem tido dificuldades desde o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, em março.

Os reguladores estiveram durante o fim de semana a tentar encontrar uma solução antes da abertura das bolsas de valores norte-americanas, refere a agência de notícias Associated Press (AP).

Na passada sexta-feira, as ações do First Republic fecharam a 3,51 dólares, quando há um ano valiam cerca de 170 dólares.