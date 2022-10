Lucro do Bank of America cai mas fica acima do esperado

WASHINGTON, DC, Estados Unidos da América (EUA) © Samuel Corum/Getty Images/AFP

O Bank of America anunciou esta segunda-feira que nos primeiros nove meses obteve um lucro líquido de 20.396 milhões de dólares (20.900 milhões de euros), 18,30% menos do que há um ano.

No terceiro trimestre, a entidade teve um lucro de 7.082 milhões de dólares, uma descida de 7,91% em comparação com o mesmo período de 2021, com receitas de 24.502 milhões de dólares, o que representa mais 7,62% do que nos mesmos três meses do ano passado.

A faturação acumulada entre janeiro e setembro registou uma subida de 5,01% e situou-se em 70.418 milhões de dólares, segundo um comunicado divulgado pelo segundo maior banco dos Estados Unidos.

O banco tem beneficiado da campanha de subida das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed) e consegue mais receitas à medida que aumentam os juros.

No entanto, foi também divulgado que aumentou as provisões para eventuais perdas com créditos, com 378 milhões de dólares adicionais neste trimestre.

Os resultados do banco superaram as expectativas dos analistas em Wall Street e as ações subiam 4,6%.