Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA diminuem em 12 mil na semana passada

Estados Unidos da América (EUA) © Samuel Corum/Getty Images/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Outubro, 2022 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram em 12 mil na semana terminada em 15 de outubro, para 214 mil, face à semana anterior, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano.

Este número ficou abaixo da média da previsão dos economistas consultados pela agência financeira Bloomberg que apontavam para 233 mil pedidos, tendo interrompido duas semanas de aumento consecutivo.

Na semana anterior, as novas inscrições na maior economia do mundo situaram-se em 226 mil (número que foi revisto em ligeira baixa das 228 mil inscrições), segundo o Departamento do Trabalho do país.

A média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável da evolução laboral, situou-se em 212 250 pedidos, contra acima dos 211 mil (revistos) na semana anterior.