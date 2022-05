Presidente da Fed diz que controlar a inflação nos EUA não vai ser indolor

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos

A luta contra a inflação, que está nos EUA no seu máximo de 40 anos, arrisca de prejudicar o crescimento económico e o emprego, preveniu na quinta-feira o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Acabado de ser confirmado pelo Senado para um segundo mandato, Powell declarou que "limitar a inflação a dois por cento [objetivo da Fed] não se vai fazer sem dor", durante uma entrevista à Marketplace, a emissão económica diária da rádio pública NPR.

Mas, estimou, "o mais doloroso seria falhar em contrariá-la", já que "a inflação continua enraizada na economia em níveis elevados".

O presidente da Fed admitia, até agora, a possibilidade de a instituição conseguir reduzir o ritmo de crescimento dos preços sem travar a economia. "Temos os instrumentos", insistia.

"O nosso objetivo, bem entendido, é o de baixar a inflação para dois por cento, sem que a economia entre em recessão ou conservando um mercado de trabalho sólido", sublinhava.

Mas as coisas podem revelar-se mais complicadas do que antecipado inicialmente: "A questão de saber se podemos fazer uma aterragem suave ou não, na realidade pode depender de fatores que não controlamos", aduziu.

"Uma aterragem suave significa simplesmente levar a inflação para dois por cento, ao mesmo tempo que se mantém um mercado de trabalho sólido. E isto é extremamente difícil de fazer neste momento", admitiu.

A Fed começou a subir as taxas para reduzir a procura, primeiro em um quarto de ponto percentual, em março, depois um meio ponto em 04 de maio, na que foi a maior subida em 20 anos.

A taxa de juro de referência está agora no intervalo entre 0,75% e um por cento.

E novas subidas estão previstas até ao final do ano.

"Se a economia evoluir como previsto, seria apropriado que houvesse uma subida suplementar de 50 pontos-base durante as duas próximas reuniões", sublinhou, detalhando que, "se as coisas se passarem melhor que previsto, estamos prontos para fazer menos; se for pior do que previsto, estamos preparados para fazer mais".

A taxa de inflação anual em março foi de 6,6%, o nível mais alto desde 1982, segundo o índice PCE, privilegiado pelo banco central norte-americano.

Os dados para abril de um outro índice, o dos preços no consumidor, ao qual estão indexadas as reformas, foram divulgados na quarta-feira, mostrando uma ligeira descida, de 8,3%, em termos anuais, depois de 8,5% em março.