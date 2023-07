Reino Unido alerta que empresas da UE têm que estar registadas para exportação

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Julho, 2023 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades do Reino Unido alertaram os estabelecimentos dos Estados-membros, que comercializam com este país, incluindo Portugal, para a necessidade de estarem registados na plataforma Traces para manterem estas operações, indicou a DGAV.

A plataforma Traces é um serviço 'online' que certifica e controla o comércio de animais, plantas e outros produtos.

"As autoridades do Reino Unido manifestaram a sua preocupação, ao verificarem que grande parte dos estabelecimentos aprovados nos Estados-membros da UE [União Europeia] não estão registados no Traces NT, em particular os estabelecimentos produtores de carne e de produtos lácteos", referiu a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Segundo os dados divulgados, em Portugal, por exemplo, encontram-se aprovados 820 estabelecimentos para a exportação de produtos de carne para o Reino Unido, mas só 31 estão registados na Traces.

No caso do leite cru e produtos lácteos contabilizam-se 460 estabelecimentos aprovados e, destes, oito estão registados na plataforma.

"[...] As autoridades britânicas informaram que, por forma a manterem o seu comércio com o Reino Unido, as empresas produtoras de géneros alimentícios e subprodutos de origem animal terão de estar registados no sistema informático Traces NT", vincou.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.