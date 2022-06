Rendimento médio mensal dos brasileiros caiu 6,9% em 2021

A tourist takes a snapshot from the city while visiting the Sugar Loaf, in Rio de Janeiro, Brazil © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Junho, 2022 • 16:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O rendimento médio mensal dos brasileiros caiu 6,9% no ano passado para 1.353 reais (cerca de 257 euros), o valor mais baixo dos últimos 10 anos, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O rendimento médio mensal dos brasileiros foi severamente afetado pelos efeitos da crise económica gerada pela pandemia de covid-19, que elevou o desemprego e encolheu os salários no país sul-americano, segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro.

O valor é o menor registado desde 2012, quando o IBGE passou a calcular o rendimento médio mensal per capita da população.

De acordo com dados recolhidos anualmente ao abrigo do Estudo Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, o rendimento médio mensal dos brasileiros cresceu 6,2% entre 2012 e 2014, passando de 1.417 reais (cerca de 270 euros) para 1.505 reais (cerca de 286 euros).

Mas essa tendência mudou em 2015 e 2016, quando o país sofreu dois anos seguidos de contração económica e o rendimento encolheu 3,1% e 1,3%, respetivamente.

Apesar de ter crescido novamente entre 2017 e 2019, graças à lenta recuperação da economia do Brasil, que permitiu um aumento de 5,2% no rendimento, a crise causada pela pandemia de covis-19 fez com que caísse 4,5% em 2020, e 6,9% em 2021.

Segundo a economista Alessandra Brito, uma das responsáveis pelo estudo do IBGE, a redução de rendimentos foi maior em 2021 do que em 2020, porque no primeiro ano de pandemia as famílias mais pobres receberam subsídios do Governo para ajudá-las a superar os efeitos da crise económica.

Contudo, em 2021, os auxílios estatais às famílias mais pobres foram reduzidos, assim como o número de beneficiários.

Outro fator que corroeu o rendimento dos brasileiros no ano passado foi a inflação, que chegou a 10,06%, o seu maior nível em uma década.