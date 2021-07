Reserva Federal deixa taxas de juro inalteradas apesar da subida da inflação

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos

A Reserva Federal (Fed) norte-americana decidiu hoje deixar as taxas de juro inalteradas, no intervalo entre 0% e 0,25%, apesar da subida da inflação.

O banco central norte-americano anunciou que mantém as taxas de juro no nível em que se encontram desde março de 2020, quando aprovou duas descidas para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 na economia dos Estados Unidos e disse que a compra de ativos também continua no nível atual de 120 mil milhões de dólares mensais.

A inflação nos Estados Unidos atingiu em junho 5,4%, a mais elevada em 13 anos.

A Fed reconheceu que houve uma subida da inflação, mas insistiu que predominam os "fatores transitórios".

No comunicado que divulgou após uma reunião de dois dias, a Fed indicou que os setores afetados pela crise melhoraram, mas "ainda não recuperaram completamente".

O banco central disse ainda que vai continuar a avaliar os progressos da economia antes de reduzir o seu apoio.

"A trajetória da economia continua dependente da evolução do vírus. Os avanços na vacinação provavelmente vão continuar a reduzir os efeitos da crise de saúde pública na economia, mas os riscos para as perspetivas económicas permanecem", acrescentou.