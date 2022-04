Sindicato dos trabalhadores da Amazon quer início das negociações em maio

Sindicato foi aprovado na sexta-feira com 55% dos votos dos trabalhadores de uma fábrica da Amazon, em Nova Iorque © Photo by Andrea RENAULT / AFP

O recém-criado Amazon Labor Union (ALU), o sindicato de trabalhadores da multinacional norte-americana, Amazon, já exigiu que o início das negociações para melhorar as condições e dar compensações aos trabalhadores, comecem no princípio de maio. O sindicato pede ainda que, neste intervalo, a gigante americana não leve a cabo qualquer mudança nos contratos de emprego.

O anúncio, citado pela agência Reuters, foi feito no sábado, na conta do Twitter do sindicato.

O ALU reivindicou, ainda, que a Amazon respeite o direito que os trabalhadores têm à representação sindical, durante as reuniões disciplinares, o que, de acordo com a Reuters, a empresa não comentou.

Recorde-se que na sexta-feira o Sindicato dos Trabalhadores da Amazon viu a luz do dia com 2654 votos a favor da sua criação. Ou seja, 55% dos funcionários de uma fábrica da empresa, em Staten Island, Nova Iorque, quiseram o ALU. Contra 45% (o que equivale a 2131 votos) que se manifestaram contra.

Segundo o site Pplware as duas partes podem pronunciar-se sobre esta votação até ao próximo dia 8, altura em que os votos serão verificados.