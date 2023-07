Taxa de desemprego cai para 3,6% nos EUA mas criação de emprego abranda

© EPA

O mercado laboral norte-americano permaneceu sólido em junho, com a taxa de desemprego a recuar ligeiramente para 3,6%, mas com uma criação de emprego abaixo do esperado, anunciou o Departamento do Trabalho, esta sexta-feira.

A economia norte-americana criou em junho 209 mil empregos, quando os analistas esperavam 220 mil. A taxa de desemprego desceu uma décima em relação ao mês anterior.

Além disso, a criação de emprego em abril e maio foi revista em baixa, respetivamente para 217 mil e 306 mil, ou seja, no conjunto dos dois meses houve menos 110 mil postos de trabalho do que o inicialmente anunciado.

A criação de emprego continua impulsionada pela administração pública, saúde e assistência social, bem como pela construção, detalhou o Departamento do Trabalho.

Mas, a média de empregos que surgiram nos primeiros seis meses do ano foi nitidamente menos elevada do que ao longo de todo o ano passado (respetivamente 278.000 contra 399.000 empregos).

O salário médio por hora também continuou a aumentar, 0,4% em relação ao mês anterior e 4,4% em relação ao mesmo mês de 2022, ligeiramente acima do esperado pelo mercado que era um aumento mensal de 0,3%.

Os investidores temem que a dinâmica do mercado laboral leve a Reserva Federal (Fed) a aumentar de novo as taxas de juro na sua próxima reunião em finais de julho.

A Fed iniciou em março de 2022 uma política monetária mais restritiva para reduzir a inflação aproximando-a do objetivo de 2%, mas a economia norte-americana tem-se mostrado mais sólida do que era esperado e a inflação mais persistente do que o previsto.

No mês passado, a Fed decidiu fazer uma pausa no movimento de subida das taxas de juro, mas o presidente da instituição, Jerome Powell, não afasta novos aumentos até ao fim do ano, afirmando que as decisões serão tomadas de acordo com a evolução dos dados macroeconómicos.