Wall Street segue em alta após declarações de Biden sobre tarifas

Joe Biden, presidente dos EUA

A bolsa de Nova Iorque seguia esta segunda-feira em alta no início da sessão, após declarações do Presidente norte-americano, Joe Biden, sobre a possibilidade de levantar as taxas alfandegárias impostas à China pelo seu antecessor.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,12% para 31.616,37 pontos e o Nasdaq avançava 0,37% para 11.395,02 pontos.

O índice largado S&P 500 somava 0,78% para 3.930,17 pontos.

Os investidores mostravam-se otimistas no início da sessão, depois de Biden ter afirmado em Tóquio que está em análise a possibilidade de levantar as tarifas impostas à China, sublinhando que não foi a sua administração que as adotou.

"Não impusemos essas barreiras alfandegárias", afirmou em resposta a uma questão sobre a possibilidade de levantar as tarifas, que foram adotadas durante a presidência de Donald Trump. Biden acrescentou que esse levantamento está "em estudo".

Na sexta-feira, Wall Street encerrou em terreno misto, mas com variações muito ligeiras.

No conjunto da semana, os índices registaram perdas. No caso do Dow Jones, foi a oitava semana consecutiva a perder, algo inédito desde 1923.