Apple e Google destronam Amazon e são marcas mais valiosas do mundo

Os gigantes da tecnologia Apple e Google foram coroados as marcas mais valiosas do mundo, destronando a multinacional de comércio eletrónico Amazon, segundo um estudo anual das 100 maiores empresas mundiais realizado pela Kantar.

Na 17.º edição da lista publicada anualmente pela empresa de consultoria, o valor da Apple subiu 55% em relação ao ano anterior, atingindo 947,06 mil milhões de dólares (908,46 mil milhões de euros), o que lhe permite subir uma posição e ocupar o primeiro lugar.

O Google também melhorou um lugar em relação ao 'ranking' do ano passado, depois de aumentar o valor da sua marca em 79% para 819,57 mil milhões de dólares (786,04 mil milhões de euros).

A Amazon, que na última edição foi a empresa mais valiosa do mundo, caiu duas posições na lista, apesar do seu valor ter aumentado 3%, para 705,65 mil milhões de dólares (676,98 mil milhões de euros).

As dez primeiras posições no índice são completadas pelas empresas norte-americanas Microsoft (4), McDonald's (6), Visa (7) e Facebook (8), as empresas chinesas Tencent (5) e Alibaba (9), e a empresa francesa de produtos de luxo Louis Vuitton (10), a primeira empresa europeia no 'ranking'.

Apesar do atual contexto económico de incerteza, o valor combinado das 100 marcas mais valiosas do mundo aumentou 23% em comparação com o ano anterior, atingindo 8,7 biliões de dólares (8,4 biliões de euros).