Arábia Saudita prevê défice de 65 mil milhões de euros em 2020

Mesquita de Meca, na Arábia Saudita.

A Arábia Saudita estimou na terça-feira um défice orçamental de 65 mil milhões de euros no final do ano, em que o país foi atingido pela descida do preço do petróleo e pela pandemia de covid-19.

"Está previsto que o défice orçamental aumente para cerca de 298 mil milhões de riais

até ao final de 2020. Até ao final de 2021, planeamos reduzi-lo para 141 mil milhões de riais ", avançou o Ministério das Finanças saudita, num comunicado à imprensa.

Confirmando-se a previsão, o défice do país do Médio Oriente vai crescer para mais do dobro face a 2019, quando se fixou nos 28,8 mil milhões de euros.

Em dezembro de 2019, a maior economia do mundo árabe previa um aumento do défice, mas para os 41 mil milhões de euros, confirmando-se o cenário de queda da produção e dos preços do petróleo.

Maior exportadora de petróleo no mundo, a Arábia Saudita antecipa ainda uma despesa de 217 mil milhões de euros em 2021, verba que traduz uma descida acentuada face ao ano em curso, acrescenta o comunicado.

"Este ano tem sido globalmente difícil. Medidas excecionais tiveram de ser tomadas",

Já o rei saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, admitiu que este ano tem sido "globalmente difícil" e reconheceu que o orçamento para 2021 vai dar "prioridade à proteção da saúde e da segurança" dos cidadãos e residentes, apoiando os "esforços para conter os efeitos da pandemia".

A Arábia Saudita é o país mais afetado pelo novo coronavírus entre as monarquias do Médio Oriente, com mais de 360 mil casos de infeção e mais de seis mil óbitos.

Graças às receitas geradas pelo petróleo, o reino saudita teve orçamentos superavitários por várias décadas, prescindindo até de impostos, mas tem registado défices sucessivos desde 2014, tendo acabado por introduzir uma taxa de 5% de IVA em 2018

Em maio, o reino saudita apresentou um plano de austeridade face à descida no preço e na procura de petróleo e aos efeitos da pandemia de covid-19, que contempla, por exemplo, a triplicação do IVA.

Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que a economia da Arábia Saudita iria sofrer uma contração de 5,4% em 2020.